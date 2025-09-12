https://news.day.az/popularblog/1780024.html Джастин Бибер показал редкое фото с сыном - ФОТО Рэпер Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном Джеком на коленях. Как передает Day.Az, снимками он поделился в Instagram. Джастин Бибер держал мальчика в подгузнике на коленях, пока тот смотрел на природу через лобовое стекло машины. Жена рэпера Хейли также репостнула фотографию к себе в соцсетях.
Джастин Бибер показал редкое фото с сыном - ФОТО
Рэпер Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном Джеком на коленях.
Как передает Day.Az, снимками он поделился в Instagram.
Джастин Бибер держал мальчика в подгузнике на коленях, пока тот смотрел на природу через лобовое стекло машины. Жена рэпера Хейли также репостнула фотографию к себе в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре