Джастин Бибер показал редкое фото с сыном - ФОТО

Рэпер Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном Джеком на коленях. Как передает Day.Az, снимками он поделился в Instagram. Джастин Бибер держал мальчика в подгузнике на коленях, пока тот смотрел на природу через лобовое стекло машины. Жена рэпера Хейли также репостнула фотографию к себе в соцсетях.