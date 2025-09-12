Джастин Бибер показал редкое фото с сыном

Рэпер Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном Джеком на коленях.

Как передает Day.Az, снимками он поделился в Instagram.

Джастин Бибер держал мальчика в подгузнике на коленях, пока тот смотрел на природу через лобовое стекло машины. Жена рэпера Хейли также репостнула фотографию к себе в соцсетях. 