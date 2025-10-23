https://news.day.az/popularblog/1790141.html Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность Деталь на сумке американской актрисы Меган Маркл взволновала общественность. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробности публикует Page Six. Супруга принца Гарри опубликовала кадры из поездки в Вашингтон, на которые попала ее сумка бренда Longchamp.
Деталь на сумке американской актрисы Меган Маркл взволновала общественность.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробности публикует Page Six.
Супруга принца Гарри опубликовала кадры из поездки в Вашингтон, на которые попала ее сумка бренда Longchamp. Журналисты обратили внимание, что на изделие нанесены инициалы D.S - Duchess of Sussex ("герцогиня Сассекская").
По мнению публики, Маркл намеренно продолжает использовать свой титул вопреки запрету из-за отказа от королевских обязанностей.
