Рыбак отпустил гигантского мудрого сома и лишился рекорда

В США рыбак из штата Миссури поймал гигантского голубого сома, но лишился рекорда штата, потому что не смог взвесить его. Об этом сообщает Wired2fish, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джесси Лэнс поймал крупную рыбу 25 октября в реке Миссури недалеко от Канзас-Сити. Мужчина рассказал, что заметил нечто очень большое на экране эхолота и забросил сразу три удочки. Вскоре рыба клюнула. Лэнсу понадобилось 10 минут, чтобы подвести ее к лодке, и тогда он понял, что это огромный сом. Американец с трудом затащил рыбу на борт, и она заняла почти все место на дне. Затем он попытался взвесить сома, но тот был таким большим, что его не удалось полностью поместить на весы.

Та часть рыбы, которую все-таки удалось измерить, весила 57 килограммов. Лэнс уверен, что целиком сом весил не меньше 60 килограммов. При этом рекорд штата Миссури по ловле голубого сома составляет 58,9 килограмма и был установлен еще в 2010 году. В итоге Лэнс отпустил гигантского сома обратно в реку. "Стать рекордсменом - это замечательно, но для меня было куда важнее отпустить рыбу живой. Большие сомы старые и мудрые. Нет никаких причин губить их", - заявил Лэнс.

Рыбак сделал несколько фотографий рыбы и теперь хочет изготовить ее копию.