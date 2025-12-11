https://news.day.az/popularblog/1801479.html Новогодняя романтика от Тюркан Бакирли - ФОТО Азербайджанский фотограф Тюркан Бакирли, поделилась атмосферной праздничной фотосессией влюблённой пары. Как передает Day.Az, посмотреть эти фотографии можно в её Instagram. В её серии - самые разные кадры: тёплые объятия, искренние улыбки, любующейся ёлкой и праздничным декором.
Новогодняя романтика от Тюркан Бакирли - ФОТО
Азербайджанский фотограф Тюркан Бакирли, поделилась атмосферной праздничной фотосессией влюблённой пары.
Как передает Day.Az, посмотреть эти фотографии можно в её Instagram.
В её серии - самые разные кадры: тёплые объятия, искренние улыбки, любующейся ёлкой и праздничным декором.
Фотографу удалось передать уют и нежность каждого мгновения - от атмосферных портретов до символичных деталей, вроде двух колечек на еловой ветке или рук, вместе держащих новогоднюю игрушку.
