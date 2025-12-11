Новогодняя романтика от Тюркан Бакирли

Азербайджанский фотограф Тюркан Бакирли, поделилась атмосферной праздничной фотосессией влюблённой пары.

Как передает Day.Az, посмотреть эти фотографии можно в её Instagram.

В её серии - самые разные кадры: тёплые объятия, искренние улыбки, любующейся ёлкой и праздничным декором.

Фотографу удалось передать уют и нежность каждого мгновения - от атмосферных портретов до символичных деталей, вроде двух колечек на еловой ветке или рук, вместе держащих новогоднюю игрушку.