Азербайджанский блогер Рамал Исаев представит новое тревел-шоу

Популярный во всём мире формат тревел-шоу впервые будет представлен в Азербайджане. Он будет называться "Путешествую по миру" и скоро порадует любителей путешествий.
Как передает Day.Az, ведущим проекта станет известный блогер Рамал Исаев.
У проекта уже готово несколько выпусков. Рамал сообщил, что во время съёмок столкнулся с рядом необычных и захватывающих ситуаций. Он отметил, что путешествовал по азиатским странам и знакомился с разнообразными культурами.
В программе зрители увидят труднопроходимые маршруты, природные чудеса, загадочные деревни, общение с местными жителями, их кухню, традиции и многое другое.
