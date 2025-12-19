https://news.day.az/popularblog/1803707.html Намиг Гарачухурлу на Bentley с трудом проехал узкую улицу - ВИДЕО Азербайджанский певец Намиг Гарачухурлу столкнулся с трудностями на дороге со своим дорогим автомобилем. Как передает Day.Az, певец поделился видеозаписью инцидента в своем личном аккаунте в социальной сети. На видео видно, как Намиг Гарачухурлу въезжает на очень узкую улицу и с трудом справляется с движением своего Bentley.
Намиг Гарачухурлу на Bentley с трудом проехал узкую улицу - ВИДЕО
Азербайджанский певец Намиг Гарачухурлу столкнулся с трудностями на дороге со своим дорогим автомобилем.
Как передает Day.Az, певец поделился видеозаписью инцидента в своем личном аккаунте в социальной сети.
На видео видно, как Намиг Гарачухурлу въезжает на очень узкую улицу и с трудом справляется с движением своего Bentley.
Пост быстро привлек внимание зрителей и распространился в социальных сетях. Трудности, с которыми столкнулся артист на узкой улице с дорогим автомобилем, вызвали большой интерес.
Представляем читателям данные кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре