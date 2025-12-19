Намиг Гарачухурлу на Bentley с трудом проехал узкую улицу

Азербайджанский певец Намиг Гарачухурлу столкнулся с трудностями на дороге со своим дорогим автомобилем.

Как передает Day.Az, певец поделился видеозаписью инцидента в своем личном аккаунте в социальной сети.

На видео видно, как Намиг Гарачухурлу въезжает на очень узкую улицу и с трудом справляется с движением своего Bentley.

Пост быстро привлек внимание зрителей и распространился в социальных сетях. Трудности, с которыми столкнулся артист на узкой улице с дорогим автомобилем, вызвали большой интерес.