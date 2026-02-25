https://news.day.az/popularblog/1818317.html Лейла Насирли поделилась забавным видео со своим сыном - ВИДЕО Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась забавным видео со своим сыном. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. На видео Лейла снимала ролик под музыку, когда неожиданно в кадр вошел ее сын. В ответ на это она продемонстрировала милую и веселую реакцию.
Лейла Насирли поделилась забавным видео со своим сыном - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась забавным видео со своим сыном.
Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео Лейла снимала ролик под музыку, когда неожиданно в кадр вошел ее сын. В ответ на это она продемонстрировала милую и веселую реакцию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре