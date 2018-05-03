Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья

42-летняя звезда "Титаника" Кейт Уинслет раскритиковала чересчур откровенные платья, которые ее коллеги-актрисы надевают на красные дорожки. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне неудобно видеть женщин, которые преподносят себя так, чтобы на них пялились", - призналась Уинслет в беседе с изданием. "Когда я прихожу куда-то, я надеюсь на интересные беседы, а не на то, что на меня будут любоваться", - добавила она.

По словам Кейт Уинслет, на ее вкусы в одежды сильно повлияла мама, умершая от рака в прошлом году. "Мама всегда говорила: не надо кричащей одежды, пожалуйста, я ее не люблю. И даже после успеха "Титаника" она просила: милая, не надевай ничего, что привлекает чересчур много внимания", - вспоминает актриса.

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