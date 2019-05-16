Известная российская модель азербайджанского происхождения Тубу Ли и блогер Гусейн Гасанов прибыли в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на axsham.az, Гасанов поделился в "Story" кадрами с ресторана и ночного клуба в столице.

Также, Тубу Ли поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фотографиями с прогулок по Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан. Модель прилетела в Баку вместе со своей подругой спустя долгие годы, чтобы показать ей родные места.

"Я родилась в Москве, но Азербайджан - моя родина. Вот и прилетела в Баку и снова в него влюбилась", - написала Тубу Ли.

Тубу Ли многие годы занимается модельным бизнесом. Она принимает участие во многих рекламных проектах, снимается в фотосессиях и сотрудничает с огромным количеством брендов. Туба не ставит себе ограничений и часто снимается в откровенных фотопроектах. Модель также сотрудничает с известным российским блогером азербайджанского происхождения Гусейном Гасановым, снимается в его роликах.