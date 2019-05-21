В Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс "Евровидение-2019", по результатам которого представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев занял седьмое место.

Как сообщает Day.Az, Чингиз Мустафаев вернулся на родину, где его тепло встретили фанаты и коллеги. В аэропорту его поздравили под звуки исполненной им на конкурсе песни "Truth".

Н. Гасымова