https://news.day.az/showbiz/1121732.html Вот как встретили Чингиза Мустафаева в Баку - ВИДЕО
Вот как встретили Чингиза Мустафаева в Баку - ВИДЕО
В Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс "Евровидение-2019", по результатам которого представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев занял седьмое место.
Как сообщает Day.Az, Чингиз Мустафаев вернулся на родину, где его тепло встретили фанаты и коллеги. В аэропорту его поздравили под звуки исполненной им на конкурсе песни "Truth".
Н. Гасымова
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