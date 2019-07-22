Футболист сборной Азербайджана и "Карабаха"Араз Абдуллаев купил себе новый автомобиль.

Полузащитник опубликовал на своей странице в Instagram фотографии на фоне нового автомобиля "Nissan GT-R".

Отметим, что цена нового автомобиля А.Абдуллаева начинается от 150 тысячи долларов (255 тысяч манатов). Спорткар обладает мощностью в 720 лошадиных сил, объем двигателя равен 3.8 литрам.

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