https://news.day.az/showbiz/1140198.html Азербайджанский футболист купил себе спорткар за 250 тысяч - ФОТО
Азербайджанский футболист купил себе спорткар за 250 тысяч - ФОТО
Футболист сборной Азербайджана и "Карабаха"Араз Абдуллаев купил себе новый автомобиль.
Полузащитник опубликовал на своей странице в Instagram фотографии на фоне нового автомобиля "Nissan GT-R".
Отметим, что цена нового автомобиля А.Абдуллаева начинается от 150 тысячи долларов (255 тысяч манатов). Спорткар обладает мощностью в 720 лошадиных сил, объем двигателя равен 3.8 литрам.
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