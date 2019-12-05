Американский певец и актер Джастин Тимберлейк опубликовал в инстаграме пост, в котором впервые прокомментировал слухи о том, что он изменил жене Джессике Бил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько недель назад я совершил серьезную ошибку, однако разрешите мне все прояснить - между мной и моей партнершей по фильму ничего не было. Я слишком много выпил той ночью и сейчас очень сожалею из-за своего поведения. Это не тот пример, который я хотел бы показать сыну. Я прошу прощения у жены и семьи за эту позорную ситуацию", - написал Тимберлейк.

Он подчеркнул, что гордится тем, что работает в фильме Фишера Стивенса Палмер (Palmer) и с нетерпением ждет продолжения съемок и того момента, когда зрители смогут оценить его новую работу.

В конце ноября папарацци заметили актера с партнершей по ленте Алишей Уэйнрайт, с которой он флиртовал в перерыве между съемками в Новом Орлеане.

Тогда СМИ начали писать о том, что Тимберлейк изменяет актрисе Джессике Бил.

Пара вместе с 2012 года и воспитывает четырехлетнего сына.