https://news.day.az/showbiz/1195917.html У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Шоу-бизнес, 21 января 2020 22:30 263

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это было ужасно сложно для нас. <...> Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шее, которая скрутила мне все нервы", - сказал 71-летний Осборн в эфире программы Good Morning America.

Жена музыканта Шерон Осборн пояснила, что это форма болезни Паркинсона. Заболевание "не смертный приговор, но влияет на нервы в организме", добавила она, подчеркнув, что семья приложит все усилия, чтобы состояние артиста улучшилось.
"Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию", - сообщила Шерон Осборн.

В октябре прошлого года Оззи Осборн перенес европейский тур, чтобы восстановиться после обострения старой травмы на фоне пневмонии.

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