Умер 34-летний солист группы Power Trip Райли Гейл

Солист треш-метал-пауэр-группы Power Trip Райли Гейл умер в возрасте 34 лет. Об этом во вторник, 25 мая, сообщило издание Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Причиной смерти музыканта стало случайное отравление опиоидным анальгетиком.

"Райли был нашим другом, братом, сыном. Он был и яркой рок-звездой, и вместе с тем - скромным и бескорыстным другом", - написали в соцсетях его коллеги.

Как пишет НСН, группа Power Trip была основана в 2008 году. В 2010-х годах она была одной из самых успешных треш-метал-групп. В 2021 году музыкантов номинировали на "Грэмми" в номинации "Лучшее выступление метал-группы". Коллектив успел выпустить два студийных альбома - Manifest Decimation (2013) и Nightmare Logic (2017), а также в 2018 году - альбом-компиляцию Opening Fire: 2008-2014.

В прошлом году Райли Гейл записал совместный с группой Body Count трек Point the Finger.