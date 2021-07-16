Рассел Кроу отстоял очередь в 7000 человек за вакциной от коронавируса

57-летний актер Рассел Кроу отстоял очередь за вакциной вместе с семью тысячами сограждан в родном Сиднее, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Об этом звезда "Гладиатора" сообщил в Твиттере, сопроводив пост фотографией внушительной толпы людей.

"Как я провел воскресенье. В очереди из семи тысяч добропорядочных граждан за первой дозой вакцины".