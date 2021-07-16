https://news.day.az/showbiz/1362063.html Рассел Кроу отстоял очередь в 7000 человек за вакциной от коронавируса - ФОТО
Рассел Кроу отстоял очередь в 7000 человек за вакциной от коронавируса - ФОТО
57-летний актер Рассел Кроу отстоял очередь за вакциной вместе с семью тысячами сограждан в родном Сиднее, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.
Об этом звезда "Гладиатора" сообщил в Твиттере, сопроводив пост фотографией внушительной толпы людей.
"Как я провел воскресенье. В очереди из семи тысяч добропорядочных граждан за первой дозой вакцины".
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