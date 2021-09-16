Оперная певица Анна Нетребко на шоу "Вечерний Ургант" рассказала о возникших после перенесенного коронавируса проблемах с памятью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В шутку она сравнила свое состояние с деменцией - иногда во время концерта она не может вспомнить текст исполняемой песни. "Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою, заставляю свой мозг трудиться", - поделилась 49-летняя артистка.