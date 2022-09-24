Младший сын Шварценеггера изменился до неузнаваемости

Журналисты поразились переменам в облике младшего сына Шварценеггера. Всего за два года он преобразился до неузнаваемости и похудел примерно на 20 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Папарацци заметили 24-летнего Кристофера на вечеринке по случаю дня рождения брата. Таблоиды уверены, что одним из поводов для похудения стал конфликт с отцом.

Из-за полноты Кристофер был белой вороной в семье бодибилдера. Однако теперь юноша пересмотрел свои взгляды - занялся спортом и перешел на правильное питание.