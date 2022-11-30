Раскрыт предположительный бюджет фильма «Аватар: Путь воды»

Режиссер Джеймс Кэмерон намекнул на высокий бюджет фильма "Аватар 2". Его слова передает GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал Кэмерон, сиквел "Аватара" вышел "чертовски дорогим". Режиссер заявил, что из-за высоких расходов на фильм картину можно назвать худшим бизнес-кейсом в истории кино. При этом кинематографист отметил, что для того, чтобы проект приносил больше денег, чем на него потратили, ему придется быть дорогим. Точную сумму бюджета своего нового проекта он не раскрыл.

Предполагается, что бюджет нового "Аватара" может составлять от 350 до 400 миллионов долларов, как ранее сообщал The Hollywood Reporter. Единственный фильм, который может оказаться дороже, - картина "Пираты Карибского моря: На странных берегах", на которую потратили 379 миллионов долларов.

Уточняется, что первый "Аватар" заработал 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом в истории при бюджете в 237 миллионов долларов.

Премьера "Аватара 2" состоится 16 декабря этого года, спустя 13 лет после выхода первой части проекта.