Сандра Буллок продала дом в США в рекордные сроки

Актриса Сандра Буллок в рекордные сроки нашла покупателя для своего дома в США. На поиск нового владельца жилья у нее ушло три недели, сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк находится недалеко от калифорнийского Сан-Диего. Буллок выставила его на продажу в сентябре, контракт на покупку был заключен за три недели. Актриса выручила от сделки 5,6 миллиона долларов. Она владела объектом с 2007 года, когда купила его за 2,7 миллиона долларов.

В распоряжении нового владельца оказался участок с домом площадью 551 квадратный метр. Внутри есть четыре спальни и шесть ванных комнат. На участке построен гостевой дом и оборудован бассейн с морской водой. На территории есть место для новых построек и виноградников.