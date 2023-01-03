Какой фильм стал самым кассовым в истории?

Научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", сиквел его фильма 2009 года "Аватар", собрал более $1,38 млрд за три уикенда в мировом прокате. Из них $957 млн пришлись на зарубежные рынки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что сборы за пределами США преодолеют отметку в $1 млрд в течение этой недели. Лента уже сместила приключенческое фэнтези "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" ($1,342 млрд) с 15-го места в списке самых кассовых фильмов в истории.

"Путь воды" - это первое из четырех запланированных продолжений "Аватара". Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены снова противостоять землянам.