https://news.day.az/showbiz/1530691.html Действия фильма «Аватар 4» перенесут с Пандоры на Землю
Действия фильма «Аватар 4» перенесут с Пандоры на Землю
Продюсер Джон Ландау заявил, что действия четвертой части фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона перенесутся с родины инопланетян На'ви на Землю. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SyFy.
По его словам, в фильме будет показано, как перенаселенность Земли и истощение природных ресурсов усложняют жизнь людей.
Ландау отметил, что создатели не хотели бы показывать мрачную картину того, в каком направлении движется Земля, ведь фильм будет о том, как люди могут "изменить свой курс".
В публикации отмечается, что на данный момент релиз четвертой части "Аватара" ожидается 18 декабря 2026 года.
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