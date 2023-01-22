Действия фильма «Аватар 4» перенесут с Пандоры на Землю

Продюсер Джон Ландау заявил, что действия четвертой части фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона перенесутся с родины инопланетян На'ви на Землю. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SyFy.

По его словам, в фильме будет показано, как перенаселенность Земли и истощение природных ресурсов усложняют жизнь людей.

Ландау отметил, что создатели не хотели бы показывать мрачную картину того, в каком направлении движется Земля, ведь фильм будет о том, как люди могут "изменить свой курс".

В публикации отмечается, что на данный момент релиз четвертой части "Аватара" ожидается 18 декабря 2026 года.