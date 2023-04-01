Бывший главред Marvel Comics будет разрабатывать фильмы и сериалы для Amazon

Джо Кесада, бывший главный редактор Marvel Comics и экс-креативный директор Marvel Entertainment, подписал эксклюзивный контракт с Amazon Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках сделки Кесада будет задействован в производстве адаптаций существующих и новых комиксов для стримингового сервиса. "Джо был уникальной и влиятельной творческой силой, руководящей некоторыми из самых знаковых историй, которые существуют сегодня", - поделился Ник Пеппер, глава американского отдела развития Amazon. Пеппер заявил, что работа с Кесадой "откроет целый мир возможностей".

Кесада работал над проектами Marvel 24 года, развивая сюжетные линии, которые позже стали сюжетными арками на большом экране. Среди его работ - фильмы "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Эра Альтрона" и "Стражи Галактики". Бывший главред Marvel Comics также выступил как исполнительный продюсер таких проектов, как "Сорвиголова", "Джессика Джонс", "Люк Кейдж" и "Агенты Щ.И.Т.".