Звезда «Форсажа» требует с хозяйственного магазина $1 млн

Актер Тайриз Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин The Home Depot. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гибсон заявил, что он и его двое коллег подверглись дискриминации на расовой почве. Артист потребовал от организации $1 млн. В иске утверждается, что продавцы "преднамеренно вмешивались и отказывались обрабатывать трансакцию, основываясь на своих необоснованных подозрениях в отношении Гибсона из-за его цвета кожи".

Также в документе сказано, что Гибсон смог завершить покупку только спустя 20 минут "бурного спора" с менеджером магазина.

"Действия кассира и менеджера были дискриминационными по признаку расы и происхождения. Другого правдоподобного объяснения жестокому обращению с истцами нет", - заявляется в иске.

Гибсон известен по роли Романа Пирса в серии фильмов "Форсаж". Он также снялся в таких картинах, как "Полет Феникса", "Трансформеры", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", "Легион", "Поединок". Артист исполнил главную мужскую роль в клипе Леди Гага "Telephone".