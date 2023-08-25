Бывшая жена Кевина Костнера упрекает актера в сокрытии доходов

Бракоразводный процесс американского актера набирает обороты. Кристин Баумгартнер предъявила новые претензии Кевину Костнеру, передает Day.Az со ссылкой на Voicemag.

Близкие отношения актера фильма "Телохранитель" со второй женой прекратились в мае. Кевин потребовал, чтобы Кристин покинула их семейный дом. Теперь пара решает вопросы, связанные с алиментами на общих детей.

Бывшая возлюбленная актера упрекает его в том, что он пытается скрыть значительную часть своих доходов. Юристы Баумгартнер обратились в Верховный суд Калифорнии с запросом на предоставление документов, в которых описана "будущая деятельность и ожидаемый доход" Костнера в вестерне "Горизонт". Представители 49-летней модели заявили, что 68-летний артист препятствовал им в отношении обмена этой информацией на слушаниях по алиментам и добрачному соглашению.

"Кевин запросил многодневное слушание по ходатайству Кристины о выплате алиментов на ребенка. Во время него суд получит подтверждения, которые касаются разницы между денежными поступлениями и выплатами, доступного для поддержки и ожидаемого дохода в будущем", - указал адвокат Баумгартнер.

Юрист бывшей жены актера также подчеркнул, что суду необходимо получить подтверждение по этим обстоятельствам, чтобы вынести решение. Однако Кристин не может добиться этого от Кевина. "Кристин не может предоставить никаких подтверждений, которые Кевин предпочел утаить от обнародования", - пояснил представитель Баумгартнер.

Адвокат Костнера дал понять, что будущие гонорары от вестерна "Горизонт" не являются ключевой информацией в вопросе алиментов. "Эти документы не имеют никакого отношения к просьбе Кристины о выплате алиментов на ребенка и ее способности рассчитать общий денежный поток Кевина, доступный для выплаты алиментов", - цитирует People юриста.