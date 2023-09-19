Эминем удивил фанатов выходкой на концерте 50 Cent

Рэпер Эминем выступил на концерте своего коллеги и давнего друга 50 Cеnt в городе Кларкстоне, штат Мичиган.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Выступление проходило в рамках турне последнего "Final Lap". Эминем исполнил на нем свой куплет из трека "Patiently Waiting", который вошел в альбом 50 Cеnt "Get Rich or Die Tryin". Исполнитель также зачитал композицию "Crack a Bottle", записанную звездой Детройта вместе с 50 Cеnt и Доктором Дре.

Под конец Эминем назвал своего коллегу по хип-хоп сцене одним из "лучших друзей, которых он когда-либо знал". Рэпер 50 Cent, в свою очередь, признался, что любит своего друга.

"Братан, когда я делаю что-нибудь с Эмом, люди просто сходят с ума. Они знают, что он действительно мой парень", - написал музыкант в соцсетях.

1 сентября полиция возбудила уголовное дело из-за брошенного микрофона на концерте 50 Cent. 30 августа музыкант вышел на сцену в рамках своему тура "Final Lap". На выступлении рэперу вручили несколько неработающих микрофонов, после чего он разозлился и бросил микрофон, попав женщине в голову. Она подала заявление в полицию.