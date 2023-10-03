Легенда британского кинематографа появилась на подиуме в Париже

Британская актриса и лауреат премии "Оскар" Хелен Миррен приняла участие в показе бренда L'Oreal, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

78-летняя знаменитость появилась на подиуме в сияющем длинном платье серебристого цвета, рукава которого были оформлены разрезами. Ее образ дополнили макияж в стиле smoky eyes и пышная укладка.

Известно, что приглашенные знаменитости, среди которых были замечены Эль Фаннинг, Ева Лонгория и Айшвария Рай, продемонстрировали публике наряды дизайнеров-партнеров L'Oreal.