Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены

Музыкант Оззи Осборн рассказал, что задумался об уходе со сцены. Об этом он побеседовал с журналом Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

74-летний Осборн уточнил, что не будет выходить к зрителям, если останется в инвалидном кресле на всю жизнь.

"Я не собираюсь выкатываться и вяло просить о сочувствии. К черту это. Не поеду на сцену в инвалидном кресле", - заявил он.

По словам музыканта, он видел, как выступает с инвалидного кресла Фил Коллинз, но сам не готов заниматься тем же.

В 2003 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, в 2020 он рассказал о диагнозе поклонникам. Его состояние усложняется травмой, перенесенной много лет назад, из-за которой музыканту до сих пор делают операции.

"Я не смотрю дальше завтрашнего дня, если смогу выступать снова - буду. Но, кажется, пришла пора прощаться с этим лучшим в моим жизни романом. В начале болезни, отказавшись от гастролей, я злился на себя, врачей, мир. Но время прошло, и, думаю я, пора принять этот факт", - заключил он.

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