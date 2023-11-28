Филипп Киркоров сделал предложение 41-летнему продюсеру

Певец Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца музыкальному продюсеру Татьяне Тур. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на КП.

На премьере фильма "Теща" Киркоров признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что "ему не нужны никакие свахи".

"У меня и так все нормально", - отметил артист.

Увидев на премьере Гузееву, Киркоров встал перед ней на коленях. Как отмечает издание, певец взял артистку за руки и выразил свое почтение.