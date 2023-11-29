Дженнифер Энистон испугалась за Брэда Питта после скандала с его сыном

Брэд Питт всегда привлекал внимание общественности, но сейчас особенно. Все из-за скандальных высказываний его приемного сына, который не лучшим образом охарактеризовал известного актера. Но как оказалось, что не только возлюбленная актера Инес де Рамон готова быть с ним в болезни и в здравии, но и его бывшая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, cтало известно, что Дженнифер Энистон тоже волновалась за Питта после сложившейся ситуации. "Джен очень переживала за Брэда. Она немедленно связалась с ним. Первое, о чем она подумала, - как он, должно быть, расстроен. Подвергнуться такому нападению со стороны человека, который ему так дорог, было для него особенно тяжело", - пояснил знакомый Энистон изданию OK!.

Также он отметил, что экс-пара прекрасно ладят, несмотря на непростой разрыв. "Многие люди предполагают, что они не разговаривают, поскольку их расставание было таким тяжелым. Но они поддерживали связь в течение многих лет, и она всегда была опорой. Они стали хорошими друзьями, несмотря на всю душевную боль. Джен очень переживает за Брэда, и наоборот", - также добавил он.

Напомним, что звезды находились в отношениях с 1998-го по 2005 год.

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