Основатель и постоянный участник британской рок-группы Wings Дэнни Лейн (настоящее имя - Брайан Фредерик Артур Хайнс) умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на жену музыканта Элизабет Хайнс.

"Мой дорогой муж спокойно ушел из жизни рано утром. Я была рядом с ним, держала его за руку и исполняла для него любимые рождественские песни. Он напевал их последние недели, и я продолжала исполнять их, пока он находился в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких, - написала Хайнс на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - К сожалению, интерстициальная болезнь легких непредсказуема и агрессивна. Каждая инфекция ослабляла и повреждала его легкие".

"У меня много теплых воспоминаний о времени, проведенном вместе с Дэнни начиная еще с тех дней, когда The Beatles гастролировала с The Moody Blues, - написал Маккартни в Instagram. - Наши две группы уважали друг друга и вместе веселились. Дэнни присоединился к Wings с самого начала. Он был потрясающим вокалистом и гитаристом".

Маккартни добавил, что Лейн обладал "большим талантом и превосходным чувством юмора" и "всегда был готов помочь другим людям". "Его будет не хватать поклонникам, а друзья будут вспоминать о нем с теплотой", - отметил он.

Группа Wings была основана в 1971 году после распада The Beatles Полом Маккартни, его женой Линдой Маккартни (1941-1998) и Лейном. За 10 лет своего существования коллектив выпустил девять альбомов, которые входили в первые десятки хит-парадов США и Великобритании, в том числе поднимаясь на вершину. Wings прекратили выступать в 1981 году на фоне убийства Джона Леннона, которое сильно потрясло Маккартни и вынудило его отказаться от концертной деятельности из-за опасений за собственную безопасность.

Ранее Лейн, выросший на юге Бирмингема, был одним из основателей группы The Moody Blues, где в 1964-1966 годах выступал в качестве вокалиста. Позднее он рассказывал, что взял свой псевдоним в честь любимого музыканта своей сестры - американского певца итальянского происхождения Фрэнки Лейна (1913-2007). В 2018 году исполнитель был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник The Moody Blues.

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