Определился победитель шоу "Maska"

Состоялся финал телевизионного шоу "Maska", выходящего в эфир на Общественном телевидении (İctimai TV), сообщает Day.Az.

В состав жюри проекта вошли - народный артист Азербайджана Фаиг Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, победительница "Евровидения-2011" Нигяр Джамал, телеведущая Кямиля Бабаева и популярный телеведущей, исполнитель, композитор Мурад Ариф. Ведущий проекта - Ага Надиров.

В финале шоу выступили четыре звезды, скрывавшиеся в костюмах "Джыртдан" (Cırtdan), "Пламя" (Alov), "Горилла" (Qorilla) и "Волк" (Canavar).

Первым из четырех финалистов была рассекречена личность звезды по маской "Пламя". Под этой маской скрывался певец Надир Рустамли. Затем зрители узнали, кто скрывается под маской "Горилла". Это был народный артист Мири Юсиф.

Второе место в проекте занял "Джыртдан", костюм которого примерил победитель "Евровидения-2011", известный исполнитель Эльдар Гасымов.

Победителем проекта стал "Волк", под маской которого скрывалась популярная певица Диляра Кязымова.

"Maska" - это музыкальное телешоу, адаптация международного формата Masked Singer.

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