83-летняя звезда «Гарри Поттера» рассказала о приведшей к инвалидности болезни

Британо-австралийская актриса Мариам Маргулис, известная по фильмам о Гарри Поттере, рассказала о жизни с хронической болезнью позвоночника, которая привела к инвалидности. Ее слова приводит издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

83-летняя Маргулис заявила, что ей диагностировали спинальный стеноз - заболевание, при котором просвет в позвоночном канале сужается, из-за чего спинной мозг и спинномозговые нервы сдавливаются. По словам актрисы, из-за прогрессирующего недуга ей стало трудно самостоятельно передвигаться, и ее состояние продолжает ухудшаться. "Я не могу хорошо ходить, у меня инвалидность", - призналась актриса.

Маргулис также добавила, что для передвижения ей нужны ходунки или трости. Кроме того, она использует электросамокат, чтобы ездить за покупками.

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