Кейт Уинслет пророчили «роли толстушек» в кино

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Слова звезды "Титаника" передает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уинслет вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что актрисе придется довольствоваться "ролями толстушек", если она "собирается так выглядеть".

"А я никогда не была толстой", - возмутилась Уинслет.

После выхода "Титаника" актрису стали высмеивать из-за веса в СМИ. Ей на тот момент было всего 20 лет. Актриса назвала отношение прессы к ней "ужасным".

Также Уинслет вспомнила, как однажды ответила на неприятный комментарий о ее внешности одному из репортеров.

"Я сказала: "Надеюсь, это будет преследовать вас". Это был прекрасный момент. Прекрасный потому, что это было не только для меня - а для всех людей, которые подверглись такому преследованию", - поделилась знаменитость.