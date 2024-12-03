Мадонна опубликовала редкое фото с отцом и шестью детьми

Певица Мадонна опубликовала в соцсетях редкое фото с отцом и шестью детьми. Звезда призналась поклонникам, что с годами стала больше ценить семью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы рождаемся в семьях и создаем свои. Со временем все больше ценю эти микрокосмосы жизни, которые танцуют вокруг меня и каждый день преподносят мне уроки. Провести время с отцом и всеми моими детьми на День благодарения было лекарством для души", - отметила артистка.

Сильвио Энтони Чикконе был ведущим инженером-конструктором на оборонном концерне Chrysler. Позже мужчина купил землю под виноградники в штате Мичиган и открыл винодельню. Мадонна неоднократно говорила, что отец никогда ее не баловал, но научил достигать своих целей с помощью труда. По признанию звезды, родитель всегда был и остается для нее примером, о котором она часто рассказывает своим детям.

Певица впервые стала матерью в 38 лет, она родила дочь Лурдесс от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за режиссера Гая Ричи, в 2000 году у них появился сын Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.

После развода с супругом шоу-дива удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави, а в 2017 году забрала в США близняшек Стеллу и Эстер. Мадонна признавалась поклонникам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться с счастьем просто быть матерью. По словам звезды, все лучшие воспоминания в жизни связаны с семьей.