https://news.day.az/showbiz/1712726.html Похудевшая Селена Гомес показала фигуру в кожаной мини-юбке Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в мини-юбке после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Папарацци подловили 32-летнюю Селену Гомес 3 декабря в Нью-Йорке, когда та направлялась на съемки "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".
Похудевшая Селена Гомес показала фигуру в кожаной мини-юбке
Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в мини-юбке после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци подловили 32-летнюю Селену Гомес 3 декабря в Нью-Йорке, когда та направлялась на съемки "Позднего шоу со Стивеном Кольбером". Певица вышла на публику в белой рубашке, черной кожаной мини-юбке, блестящем жакете, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Стилисты уложили волосы актрисы, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.
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