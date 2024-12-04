Похудевшая Селена Гомес показала фигуру в кожаной мини-юбке

Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в мини-юбке после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили 32-летнюю Селену Гомес 3 декабря в Нью-Йорке, когда та направлялась на съемки "Позднего шоу со Стивеном Кольбером". Певица вышла на публику в белой рубашке, черной кожаной мини-юбке, блестящем жакете, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Стилисты уложили волосы актрисы, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.