У находящегося в тюрьме рэпера P.Diddy случился нервный срыв

У находящегося в тюрьме рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, случился нервный срыв. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника, близкого к артисту, P.Diddy "умолял" охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования, утверждая, что у него случился нервный срыв.

Рэпер рассчитывал, что в праздники будет выпущен под залог, уточнил инсайдер. "В конце концов ему удалось успокоиться с помощью техники медитации... Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из состояния, в котором он оказался", - добавил собеседник газеты.