Джастин Бибер спровоцировал слухи о конфликте с семьей жены

Певец Джастин Бибер спровоцировал слухи о конфликте с семьей своей жены Хейли Бибер. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты обратили внимание, что Джастин Бибер отписался от аккаунта своего тестя, актера Стивена Болдуина, в Instagram. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что таким образом певец намекнул на возможные проблемы в отношениях с моделью или с ее семьей.

"О, развод не за горами", "Я считаю, что Джастин Бибер хочет вернуться к своей прежней жизни до женитьбы", "Стивен при каждой возможности говорит об их сыне Джеке или браке Хейли и Джастина, черт, он раздражает его", - писали поклонники.

Журналисты отметили, что Стивен Болдуин также не подписан на певца.

Джастин Бибер перестал следить за постами не только тестя, но и певца Usher, своего бывшего менеджера Скутера Брауна и приятеля Райана Гуда, который был шафером на его свадьбе.