В дом Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель

В особняк голливудской актрисы Николь Кидман и ее супруга, музыканта Кита Урбана, в Беверли-Хиллз ворвался грабитель. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На момент ограбления Николь Кидман и Кита Урбана не было дома. Однако, по информации журналистов, один из сотрудников артистов спугнул вора. Мужчина разбил окно в особняке, но убежал, когда услышал шаги. Пока неизвестно, было ли что-то украдено. Отмечается, что полиция ждет, когда Николь Кидман и Кит Урбан проверят свое имущество и поделятся информацией. В данный момент правоохранительные органы ведут расследование.

Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом.