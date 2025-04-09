Известная телеведущая упала на пол после поцелуя в эфире

Известная американская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор упала на пол после поцелуя с актером Мэттом Бомером в эфире собственного шоу.

Как передает Day.Az, запись выпуска "Шоу Дрю Бэрримор" опубликована на YouTube.

В одном из недавних выпусков Бэрримор приветствовала в студии звезд сериала "Модерн прошлого века", среди которых был Бомер. Когда актер подошел к ведущей, он спросил, стоит ли ему поцеловать ее, после чего сделал это.

"Это единственное романтическое внимание, которое мне достается", - пошутила Бэрримор. Бомер ответил, что для него ситуация аналогична, несмотря на то, что он уже долгие годы находится в браке.

Затем ведущая и актер в обнимку дошли до своих съемочных мест и телеведущая в шутку упала в ответ на поцелуй. Бомер помог ей встать, а его коллеги поиронизировали, что, вероятно, им стоит оставить их наедине друг с другом.