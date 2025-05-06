Рианна рассекретила третью беременность на Met Gala

Певица и бизнесвумен Рианна рассекретила третью беременность на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рианна продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете. Певица также надела черный укороченный жакет, макси-юбку с разрезом, туфли на каблуках и двойной платок на шею. Поп-исполнительница дополнила образ от Marc Jacobs массивной шляпой, серьгами и кольцами. Знаменитости сделали макияж с румянами, коричневым блеском для губ и черными стрелками.