У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщается в Instagram артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певец сделал заявление, приуроченное к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.

Тимберлейк подчеркнул, что у него были проблемы со здоровьем, ему диагностировали болезнь Лайма. Певец подчеркнул, что сообщает об этом не для того, чтобы его пожалели, но хочет объяснить, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами.

Он добавил, что испытывал сильную невралгию, усталость и тошноту, когда выходил на сцену во время тура. Тимберлейк подчеркнул, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.