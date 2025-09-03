В США запретили снести дом актрисы Мэрилин Монро

Суд в США сохранил за домом американской актрисы Мэрилин Монро в районе Брентвуд статус историко-культурного памятника, запретив его снос. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дом был спасен от сноса благодаря решению судьи, который отклонил просьбу его новых владельцев приостановить признание его... историческим памятником", - говорится в сообщении.

В конце августа агентство писало об угрозе сноса дома и предстоящем решении суда по делу. Известно, что дом хотели снести его нынешние владельцы. Они хотели таким образом расширить свою недвижимость, расположенную по соседству.