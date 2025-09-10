Бизнес матери Селены Гомес оказался в центре скандала

Мать Селены Гомес Мэнди Тифи обвинили в употреблении наркотиков в офисе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post.

Анонимные сотрудники стартапа Wondermind Селены Гомес и ее матери Мэнди Тифи заявили, что последняя иногда "находилась в состоянии опьянения из-за определенных препаратов". Один из них добавил, что Мэнди Тифи делала это в штаб-квартире в Нью-Йорке. Мэнди Тифи отвергает обвинения, выдвинутые против нее.

"Я основала Wondermind, потому что хотела помогать людям с психическими заболеваниями. К сожалению, несколько недовольных сотрудников, которым есть что скрывать, могут распространять обо мне ложь и искажать правду. Еще больше разочаровывает то, что СМИ готовы распространять эту ложь", - заявила мать Гомес.