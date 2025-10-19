Звезда «Мстителей» рассказал о борьбе с депрессией после трагического события

Американский актер, звезда "Халка" и "Мстителей" Марк Руффало рассказал о борьбе с депрессией после потери лучшего друга. Воспоминаниями о трагическом событии он поделился в подкасте с ведущими Тедом Дэнсоном и Вуди Харрельсоном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 57-летнего актера, ему было 20 лет, когда его друга не стало. "Он был самым дорогим мне человеком, в некотором смысле родственной душой. Его звали Майкл Дарден. Красивый, невероятный парень, у него была депрессия", - заявил Руффало. В тот период артист и сам боролся с депрессией и активно делился переживаниями с другом.

Руффало признался, что в конечном итоге из тяжелого ментального состояния его вывели вовсе не лекарства и психотерапия, а рождение детей. У него есть 23-летний сын Кин и дочери, 20-летняя Белла и 18-летняя Одетт. Актер добавил, что после появления детей у него "просто не было времени" впадать в депрессию, потому что приходилось каждый день заботиться о них, когда они были маленькими.