Хью Джекман впервые вышел в свет с возлюбленной

Голливудский актер Хью Джекман впервые вышел в свет со своей возлюбленной Саттон Фостер. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер посетили премьеру фильма "Песня звучит печально", где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Женщина старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей - сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.