Ирем Дериджи рассталась с женихом

Популярная турецкая певица Ирем Дериджи рассталась со своим женихом.

Как сообщает Day.Az, решение певицы, которая готовилась к свадьбе с Мелихом Кунунджу, вызвало бурные обсуждения.

Ирем удалила из своего Instagram-аккаунта все совместные фотографии с возлюбленным и отписалась от него.

Её жених, в отличие от певицы, не стал делать таких радикальных шагов.

Новость активно обсуждается в сети.