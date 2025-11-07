https://news.day.az/showbiz/1793845.html Ирем Дериджи рассталась с женихом Популярная турецкая певица Ирем Дериджи рассталась со своим женихом. Как сообщает Day.Az, решение певицы, которая готовилась к свадьбе с Мелихом Кунунджу, вызвало бурные обсуждения. Ирем удалила из своего Instagram-аккаунта все совместные фотографии с возлюбленным и отписалась от него.
Популярная турецкая певица Ирем Дериджи рассталась со своим женихом.
Как сообщает Day.Az, решение певицы, которая готовилась к свадьбе с Мелихом Кунунджу, вызвало бурные обсуждения.
Ирем удалила из своего Instagram-аккаунта все совместные фотографии с возлюбленным и отписалась от него.
Её жених, в отличие от певицы, не стал делать таких радикальных шагов.
Новость активно обсуждается в сети.
