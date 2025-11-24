Меган Маркл обвинили в копировании Памелы Андерсон

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в копировании актрисы Памелы Андерсон из-за фото без макияжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке жена принца Гарри позировала в черном брючном костюме без макияжа. Интернет-пользователи посчитали, что герцогиня Сассекская скопировала у Памелы Андерсон идею отказаться от косметики.

"Это что, должно быть что-то вроде культового момента, когда Памела Андерсон вышла без макияжа?", "Боюсь, для Меган это не сулит ничего хорошего", - обсуждали пользователи X.