Кэти Перри требует $5 миллионов от 85-летнего ветерана-инвалида

Певица Кэти Перри хочет получить почти $5 миллионов от 85-летнего ветерана-инвалида Карла Уэсткотта после судебного разбирательства из-за особняка. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документах, поданных 21 ноября, Кэти Перри утверждает, что Карл Уэсткотт несет ответственность за то, что она потеряла деньги из-за оплаты аренды и ремонта, который сделала в особняке. Певица обратилась в суд с просьбой обязать ветерана выплатить $4 718 698,95 в качестве компенсации ущерба, который, по ее словам, он нанес в результате затянувшегося судебного разбирательства по поводу продажи недвижимости.

При этом адвокат мужчины заявил, что Перри должна Уэсткотту еще $6 миллионов из $15 миллионов, которые она согласилась заплатить за недвижимость.

Певица борется за особняк, который приобрела в 2015 году у ветерана Карла Уэсткотта за $15 миллионов. Спустя несколько дней после завершения сделки бывший владелец дома решил отказаться от продажи. Тогда родственники Уэсткотта, страдающего неизлечимым заболеванием мозга, сослались на то, что в момент заключения договора ветеран был под воздействием обезболивающих. Однако Кэти Перри и ее уже бывший возлюбленный Орландо Блум хотели оставить себе особняк, поэтому им пришлось решать вопрос через суд. В прошлом году пара выиграла дело, однако Уэсткотт подал апелляцию.