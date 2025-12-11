Джонни Депп сыграет в экранизации русской классики

Голливудский актер Джонни Депп сыграет в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, звезда "Пиратов Карибского моря" сыграет одну из главных ролей в будущем проекте. Режиссер на данный момент не назначен. Также Депп выступит продюсером фильма, съемки которого начнутся в 2026 году.

В октябре стало известно, что Джонни Депп впервые после скандального развода и суда с Эмбер Херд получил крупную роль в голливудском проекте по легендарному произведению.