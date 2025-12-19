Леонардо Ди Каприо отказался смотреть «Титаник»

Оскароносный американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что не смотрит фильмы со своим участием. Об этом он рассказал в беседе с актрисой Дженнифер Лоуренс для Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лоуренс поинтересовалась, пересматривал ли Ди Каприо культовый фильм "Титаник", в котором сыграл роль Джека Доусона. "Нет, я очень давно его не смотрел. Я вообще не пересматриваю свои фильмы", - заявил актер.

Лоуренс поддержала коллегу и сообщила, что тоже не смотрит картины, в которых снималась. "Но я никогда не играла в таких фильмах, как "Титаник". Если бы сыграла - точно бы посмотрела", - добавила она. По словам Лоуренс, однажды она была пьяна и решила включить "Аферу по-американски", чтобы оценить свои актерские способности, но позже не смогла вспомнить собственный вердикт.